Foutje bedankt! Voorbereiding op F1 GP Austin verloopt niet vlekkeloos

Dit weekend staan er weer twintig coureurs aan de startgrid van de Formule 1-race op het Circuit of the Americas, al is het maar de vraag of de organisatie van de race meer weet dan de fans of Aston Martin zelf. Zij hebben namelijk een hekwerk geplaatst met een poster van alle coureurs van de grid, waaronder Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Voor laatstgenoemde - en diens teamgenoot Lance Stroll - zou het dan als een verrassing kunnen komen dat niet Stroll, maar reservecoureur Felipe Drugovich is afgebeeld als coureur van Aston Martin.

De Braziliaanse F2-kampioen heeft op Monza al in de AMR23 gereden, maar deed dat enkel in de eerste vrije training als onderdeel van de verplichting voor teams om rookies minstens twee keer per jaar een kans te geven in een training. Stroll staat echter gewoon weer op de startlijst voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, dus hij zal wel twee keer moeten kijken als hij langs dit hekwerk loopt.

Bij AlphaTauri leek alles perfect geregeld te zijn voor dit weekend, waarin Daniel Ricciardo na een afwezigheid van vijf races weer terugkeert. Hij is hersteld van zijn handblessure en dus zal Liam Lawson hier enkel als reservecoureur aanwezig zijn. Ricciardo is door vele F1-fans geliefd en zijn naam is bekend, al gold dat dus niet helemaal voor de organisatie. Zij hebben het bord boven de garage gehangen met zijn gezicht en naam erop, al mist de achternaam nog de tweede i. Misschien dat ze zijn gegaan voor de vorm zoals Ricciardo zijn eigen achternaam af en toe zelf uitspreekt?