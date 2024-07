“Ja, we hebben punten gescoord.” Daarmee benoemde Lewis Hamilton het positiefste punt van de race. Maar verder? De Grand Prix van Oostenrijk verliep voor de Mercedes F1-coureur tamelijk ontnuchterend. Ook teambaas Toto Wolff spreekt van een slechte dag, waarbij te veel dingen mis liepen. Dat begon al bij de start. In de eerste bocht liep het niet volgens plan voor de zevenvoudig wereldkampioen. Hij probeerde buitenom voorbij te steken aan Ferrari-rijder Carlos Sainz, ging daarbij buiten de baan maar passeerde de Spanjaard in de run naar bocht 3 alsnog. Mercedes vreesde dat de stewards dit wel eens konden beoordelen als ‘leaving the track and gaining an advantage’ en gaf Hamilton de opdracht om de plek terug te geven. Wolff: “Het was vrij duidelijk. We hadden anders een tijdstraf van tien seconden gekregen.”

Dat was het begin van een negatieve spiraal, aldus Wolff. Hamilton gaf de plek terug en reed weer op de vijfde plek, maar kwam vervolgens niet nogmaals voorbij aan Sainz. Bij het ingaan van de pits voor zijn eerste stop riskeerde de ervaren coureur vervolgens te veel, waardoor hij met zijn linkerwiel de witte lijn overschreed. Dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op.

Schade aan de vloer

Daarmee was de gifbeker nog niet leeg. Hamilton kampte vanaf nagenoeg het begin met een beschadigde W15. “Ik weet eigenlijk niet precies wat de schade aan de vloer heeft veroorzaakt. Ik denk dat het in de eerste bocht gebeurde. Vervolgens viel de onderkant uit elkaar.” Teambaas Toto Wolff denkt dat de hogere kerbstones bij de exit van de bocht de oorzaak is: “Dat is bij veel meer rijders gebeurd. Bij Lewis was de schade omvangrijk. Er vielen onderdelen van de auto die goed waren voor tweeënhalve tiende per ronde.”

Geen probleem met teamduel

“Totaal geen probleem”, zegt Wolff over het stevige duel tussen Russell en Hamilton in de openingsfase van de race. “Ze hebben het netjes gehouden. En we hadden dat in de ochtend al besproken: jullie mogen racen”, aldus de Oostenrijker bij Sky. Uiteindelijk had Russell de snelheid om te profiteren van de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris. Hij boekte zijn tweede F1-zege en de eerste Mercedes-overwinning sinds 2022. Hamilton kwam als vierde over de meet, op 23 seconden van zijn teamgenoot.

Hamilton kreeg de vraag of dit succes het bewijs is van een opwaartse trend: “Aan mijn kant is er weinig veranderd. Maar zoals je kunt zien, doet George het behoorlijk goed. Dit is een enorme boost voor ons.”

