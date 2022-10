Fotospecial: De dag dat Max Verstappen zijn tweede F1-titel won

De racedag begon zoals gebruikelijk met de rijdersparade voor de Japanse Formule 1-fans. Gezien de connectie met Honda zijn de mannen van AlphaTauri en Red Bull populair in het Aziatische land, dat geldt natuurlijk ook voor Max Verstappen. Hij reed met een grote glimlach rond.

Max Verstappen tijdens de rijdersparade in Japan. Foto: Red Bull Content Pool

Na wat verkenningsronden kwam de Nederlander aan op de grid. De regen viel intussen al uit de hemel, waardoor de tent op zijn eerste startplek al was opgetuigd door het team.

Max Verstappen komt aan op de startopstelling. Foto: Red Bull Content Pool

Verstappen heeft de wagen op de startopstelling gezet en is daarna weer naar de pitbox gewandeld. De blik gaat nu op de Grand Prix. Hij trekt zijn overschoenen aan, zodat zijn normale raceschoenen niet nat worden.

Max Verstappen maakt zich klaar om naar de start te gaan. Foto: Red Bull Content Pool

Eenmaal terug op de startgrid was het zaak om de laatste details voor de start door te nemen. Zijn spullen lagen netjes droog op het gras.

De helm van Max Verstappen onder de paraplu. Foto: Red Bull Content Pool

Bij de start kwam de regerend wereldkampioen slecht van zijn plek, dit in tegenstelling tot Charles Leclerc. De Monegask zette de druk er meteen volop, maar de buitenste lijn in de eerste twee bochten hadden betere grip. Hierdoor behield Verstappen P1 en kon daarna meteen een gaatje slaan.

Max Verstappen en Charles Leclerc in actie in Japan. Foto: Red Bull Content Pool

Door hevige regenval en incidenten op de baan werd de Grand Prix na drie rondjes stilgelegd. Achter de safety car kwamen de F1-coureurs een voor een de pitlane binnen. De tijd tikte weg, waardoor de kans op baanactie steeds minder werd en de titel sowieso lastig zou worden. Verstappen besloot de pitbox in te gaan en te wachten met vriendin Kelly Piquet.

Max Verstappen samen met Kelly Piqiet. Foto: Red Bull Content Pool

Onder leiding van de safety car draaien de Formule 1-coureurs na twee uur wachten weer het asfalt op. Verstappen bepaalt bij de herstart het tempo. Zodra hij het gas intrapt slaat 'ie meteen een gaatje naar Leclerc. Uiteindelijk wisselt hij net als veel anderen naar de intermediates en vervolgt vanaf daar zijn dominante optreden.

Max Verstappen wisselt naar nieuwe banden. Foto: Red Bull Content Pool

Na iets meer dan veertig minuten racen heeft Verstappen een voorsprong van 27 seconden opgebouwd. Hij passeert de finish, maar even is onduidelijk of de race écht wel is gefinisht. Normaal gesproken wordt er een extra rondje aan vastgeplakt, maar dat was nu niet het geval.

Max Verstappen wint de Grand Prix van Japan. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen springt juichend uit de auto, maar weet op dit moment nog niet dat hij tweevoudig F1-kampioen is. Na het interview van Johnny Herbert, loopt hij weer weg... maar dan komt in beeld dat Leclerc vijf tellen straf krijgt en Verstappen dus wel kampioen is.

Max Verstappen juicht, maar weet hier niet dat hij kampioen is. Foto: Red Bull Content Pool

De Nederlander sprint richting zijn team, maar onduidelijkheid blijft. De FIA bevestigt Verstappen wel als wereldkampipen, maar omdat er verwarring is over de toegekende punten blijft het spannend. Pas in de ruimte kort voor het betreden van de podium komt daadwerkelijk de bevestiging bij Verstappen binnen.

Max Verstappen juicht met zijn team. Foto: Red Bull Content Pool

Als tweevoudig wereldkampioen betreedt hij het podium. Het Nederlandse volkslied wordt gespeeld en neemt de winnaarsbeker in ontvangst. Zijn team is trots!

Max Verstappen op het podium. Foto: Red Bull Content Pool

Zoals gebruikelijk wordt er een groepsfoto gemaakt.

De gebruikelijke foto na afloop. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Met nog vier races te gaan, is het hem gelukt. Max Verstappen is een tweevoudig wereldkampioen!

Max Verstappen viert zijn wereldtitel met het team. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images