Foto's: De nieuwe Williams F1-livery voor 2023 uit alle hoeken

Met nog een ruime twee weken tot de start van de driedaagse wintertest in Bahrein is de periode van de teampresentaties inmiddels in volle gang in de Formule 1. Haas trapte de reeks op 31 januari af door de nieuwe livery voor 2023 voor te stellen. Enkele dagen later volgde Red Bull dat voorbeeld door de nieuwe kleurstelling te tonen tijdens een teampresentatie in New York, waarbij ook een samenwerking met Ford werd aangekondigd. Maandag was het de beurt aan Williams, dat als derde team de livery voor het nieuwe F1-seizoen heeft onthuld. Dat deed de renstal uit Grove middels een online presentatie, zonder de nieuwe FW45 daarbij te laten zien. Wel is er samenwerking met Gulf aangekondigd.

De nieuwe livery van Williams gaat dit jaar gebruikt worden op de bolides van Alexander Albon en Logan Sargeant, die in 2023 het rijdersduo vormen. Voor Albon wordt het zijn tweede seizoen in dienst van het team, nadat hij in 2021 nog langs de zijlijn moest toekijken als reserve van Red Bull. Dat team vertegenwoordigde de Thai sinds hij halverwege 2019 promotie kreeg vanuit Toro Rosso. Vorig jaar reed Albon nog aan de zijde van Nicholas Latifi, maar de Canadees zag zijn F1-avontuur na drie seizoenen ten einde komen. Zijn vervanger bij Williams is dus Sargeant, die in 2023 zijn Formule 1-debuut maakt namens Williams. De 22-jarige coureur uit Fort Lauderdale werkte in 2022 nog een solide debuutseizoen af in de Formule 2 en mocht toen al tijdens diverse vrije trainingen instappen bij Williams.

Williams heeft maandag de aftrap gegeven voor een nieuw presentatieweek, die dinsdag alweer een vervolg krijgt. Om 10.00 uur begint Alfa Romeo met de teampresentatie, waarbij ook de nieuwe livery voor de C43 wordt voorgesteld aan het grote publiek. De Zwitserse renstal werkt een dag later in Barcelona meteen ook een shakedown en filmdag af met de nieuwe bolide.

Williams FW45 1 / 15 Foto door: Williams Williams FW45 2 / 15 Foto door: Williams Williams FW45 3 / 15 Foto door: Williams Williams FW45 4 / 15 Foto door: Williams Williams FW45 detail 5 / 15 Foto door: Williams Williams FW45 detail 6 / 15 Foto door: Williams Alex Albon, Williams 7 / 15 Foto door: Williams Logan Sargeant, Williams 8 / 15 Foto door: Williams Williams FW45 detail 9 / 15 Foto door: Williams Williams FW45 detail 10 / 15 Foto door: Williams Williams FW45 detail 11 / 15 Foto door: Williams Williams FW45 detail 12 / 15 Foto door: Williams Williams FW45 detail 13 / 15 Foto door: Williams Williams FW45 detail 14 / 15 Foto door: Williams Williams FW45 detail 15 / 15 Foto door: Williams