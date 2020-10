Foto's: De Formule 1 strijkt na 14 jaar weer neer in Imola

Imola is onlosmakelijk verbonden met Roland Ratzenberger en Ayrton Senna, die tijdens een gitzwart weekend in 1994 om het leven kwamen. Daarom zal het circuit altijd een bijzondere plek hebben in de Formule 1-historie, maar ook los van de tragiek is Imola een van de meest uitdagende banen in Europa, met bochten als Tamburello, Tosa, Acque Minerali en Rivazza, namen die luiden als klokken.

Het circuit is sinds 2006 gemoderniseerd en licht aangepast, zo is de laatste chicane voor het opkomen van de rechte lijn weggehaald om een lang recht stuk te bekomen richting de eerste remzone van Tamburello.

Speciaal voor dit weekend volgt de Formule 1 een ingekort programma van twee dagen, waardoor vrijdag de opbouwdag is en er vandaag geen trainingen plaatsvinden. Bekijk de foto's van vandaag, inclusief het standbeeld van Ayrton Senna.

