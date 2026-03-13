Overslaan naar hoofdinhoud

Galerij
Formule 1 GP van China

Foto's: De vrijdag van de F1 Grand Prix van China in beeld

Bekijk hier de beste foto's van de vrijdagse actie van de Formule 1 Grand Prix van China op het Shanghai International Circuit.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
George Russell, Mercedes

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Charles Leclerc, Ferrari

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Het Mercedes-team

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
De voorvleugel van het Alpine Team

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Charles Leclerc, Ferrari

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Charles Leclerc, Ferrari

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Alexander Albon, Williams

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Franco Colapinto, Alpine

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Wielmoersleutels

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
George Russell, Mercedes

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Charles Leclerc, Ferrari

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Oscar Piastri, McLaren

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Frederic Vasseur, Ferrari

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Charles Leclerc, Ferrari

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Oscar Piastri, McLaren

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
George Russell, Mercedes

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Max Verstappen, Red Bull Racing

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Lando Norris, McLaren

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Lewis Hamilton, Ferrari

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
George Russell, Mercedes

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Pierre Gasly, Alpine

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Alexander Albon, Williams

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
George Russell, Mercedes

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
Lando Norris, McLaren

De vrijdag van de Grand Prix van China in beeld
