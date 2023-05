Foto's: De unieke F1-paddock in het Hard Rock Stadium in Miami

De Grand Prix van Miami stond in 2022 voor het eerst op de kalender van de Formule 1. Dit weekend volgt dus het tweede bezoek van de koningsklasse aan de stad in Florida en om alles in goede banen te leiden, zijn er diverse veranderingen doorgevoerd. Zo is het Miami International Autodrome in zijn geheel opnieuw geasfalteerd in de hoop dat dit ervoor zorgt dat de coureurs makkelijker de strijd met elkaar aan kunnen gaan.

Een andere opvallende verandering heeft betrekking tot de paddock, die voor de race van 2023 een nieuwe plek heeft gekregen: namelijk op het veld van het Hard Rock Stadium, dat achter het pitgebouw van het Miami International Autodrome ligt. De hospitalities van de Formule 1-teams zijn zodoende vanaf de tribunes van het stadion te zien en dus heeft de organisatie van de Miami GP ook tickets in de verkoop gedaan, waarmee fans de actie in de paddock van dichtbij kunnen aanschouwen. In de onderstaande fotogalerij is het eindresultaat van deze verandering te zien.

Zicht op de paddock in het Hard Rock stadion 1 / 8 Foto door: Alexander Trienitz De Alfa Romeo F1 Team hospitality suite in de paddock 2 / 8 Foto door: Alexander Trienitz / Motorsport Images Uitzicht op het Hard Rock stadion 3 / 8 Foto door: Alexander Trienitz Uitzicht op het Hard Rock stadion 4 / 8 Foto door: Alexander Trienitz F1 paddock in het Hard Rock stadion 5 / 8 F1 paddock in het Hard Rock stadion 6 / 8 F1 paddock in het Hard Rock stadion 7 / 8 F1 paddock in het Hard Rock stadion 8 / 8