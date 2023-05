Foto's: Uniek kijkje onder de nieuwe Mercedes-vloer van Hamilton in Monaco

De derde vrije training voor de Grand Prix van Monaco kende een vroegtijdig einde na een schuiver van Lewis Hamilton bij Mirabeau. De zevenvoudig wereldkampioen was in de slotfase aan een snelle ronde bezig totdat hij in de vijfde bocht - net na het einde van de eerste sector - de mist inging. Het leverde een code rood op, maar ook een unieke kans om bij het optakelen van de auto eens onder de vloer te kijken. De onderkant van de vloer is bij uitstek het gedeelte dat teams geheim willen houden. Door het grondeffect wordt het grootste gedeelte van de downforce immers gegenereerd onder de eigen auto.

Lucht komt aan de voorkant de vloertunnels in, waarna de lucht versnelt doordat er een vernauwing in de vloer zit. Een versmalling zorgt voor sneller stromende lucht en sneller stromende lucht zorgt volgens de Wet van Bernoulli dan weer voor een lagere luchtdruk. Vervolgens is het cruciaal dat de luchtstroom onder de vloer goed wordt afgescheiden van alles daarnaast, hetgeen Formule 1-teams doen met de complexe vloerranden. Als dat naar wens lukt, ontstaat er een drukverschil tussen het gebied onder de vloer en alles ernaast. Door dat drukverschil wordt de auto als het ware naar beneden gezogen en genereren teams downforce.

Doordat het leeuwendeel van de hoeveelheid downforce met de onderkant van de vloer wordt gegenereerd, proberen teams daar geen enkele informatie over prijs te geven. Zo is dit ook de voornaamste sleutel tot succes bij Red Bull, waar Adrian Newey op het grondeffect is afgestudeerd. Bij het optakelen na een crash krijgen gelukkigen echter wel eens een buitenkansje voorgeschoteld, waarbij Motorsport.com in Monaco toevallig op exact de goede plek te vinden was na de Hamilton-crash. De onderstaande afbeeldingen van Ronald Vording zijn derhalve het gevolg en laten meteen de nieuwe vloer uit Brackley zien, als onderdeel van het grotere updatepakket.

De Mercedes-vloer van dit jaar is overigens op meerdere vlakken iets anders dan het exemplaar van vorig jaar, waarbij er wellicht ook naar Red Bull is gekeken. Een uitgebreide technische vergelijking van de 2022-vloeren van Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes is via de volgende link te vinden: De bijzondere vloer van Red Bull technisch vergeleken met Ferrari en Mercedes (zowel in tekst als ook in video).

Mercedes W14 vloerdetail Photo by: Ronald Vording