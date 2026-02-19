Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen maakt veel meters, problemen bij Ferrari

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen maakt veel meters, problemen bij Ferrari

Foto's: De tweede dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Foto's: De tweede dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

FIA zet proef met gewijzigde startprocedure voort in F1-test Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
FIA zet proef met gewijzigde startprocedure voort in F1-test Bahrein

Max Verstappen hoopt dat Honda het "goed doet", ondanks stroeve start met Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Max Verstappen hoopt dat Honda het "goed doet", ondanks stroeve start met Aston Martin

Officieel: MotoGP verhuist GP Australië naar stratencircuit in Adelaide

MotoGP
MotoGP
Officieel: MotoGP verhuist GP Australië naar stratencircuit in Adelaide

Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens tweede F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens tweede F1-wintertest Bahrein?

Zorgen bij F1-teams in het middenveld: Gat naar top groter geworden

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Zorgen bij F1-teams in het middenveld: Gat naar top groter geworden

Wie rijden naast Max Verstappen op tweede dag F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wie rijden naast Max Verstappen op tweede dag F1-wintertest Bahrein?
Galerij
Formule 1 Wintertest Bahrein II

Foto's: De tweede dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

Bekijk hier de mooiste foto's van de tweede dag van de tweede Formule 1-wintertest van 2026 op het Bahrain International Circuit.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Alexander Albon, Williams

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Mattia Binotto, Audi F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Flavio Briatore, Alpine

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Frederic Vasseur, Ferrari

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De tweede testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
39

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen maakt veel meters, problemen bij Ferrari

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen maakt veel meters, problemen bij Ferrari

Foto's: De tweede dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Foto's: De tweede dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

FIA zet proef met gewijzigde startprocedure voort in F1-test Bahrein

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
FIA zet proef met gewijzigde startprocedure voort in F1-test Bahrein

Max Verstappen hoopt dat Honda het "goed doet", ondanks stroeve start met Aston Martin

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Max Verstappen hoopt dat Honda het "goed doet", ondanks stroeve start met Aston Martin
Vorig artikel Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen maakt veel meters, problemen bij Ferrari

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Officieel: MotoGP verhuist GP Australië naar stratencircuit in Adelaide

MotoGP
MotoGP
Officieel: MotoGP verhuist GP Australië naar stratencircuit in Adelaide

Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens tweede F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Overzicht: Wie rijdt wanneer tijdens tweede F1-wintertest Bahrein?

Wie rijden naast Max Verstappen op tweede dag F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wie rijden naast Max Verstappen op tweede dag F1-wintertest Bahrein?