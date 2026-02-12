Overslaan naar hoofdinhoud

Galerij
Formule 1 Wintertest Bahrein I

Foto's: De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in beeld

Bekijk hier de mooiste foto's van de tweede dag van de Formule 1-wintertest op het Bahrain International Circuit.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Sergio Perez, Cadillac Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Alexander Albon, Williams

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
De neus van de auto van Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Adrian Newey, teambaas Aston Martin Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Alexander Albon, Williams

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Keanu Reeves

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Marc Hynes, Cadillac F1 Team Chief Racing Officer, Graeme Lowdon, Cadillac F1 Team Team Principal

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Frederic Vasseur, Ferrari

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
45

Deel of bewaar dit artikel

