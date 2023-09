Sebastian Vettel is dit weekend van de partij op het Japanse Suzuka. De reden van zijn bezoek is de lancering van een project om mensen bewust te maken van de biodiversiteit. De ambassadeur voor het project is, zoals de viervoudig wereldkampioen eerder al vertelde, de bij. Speciaal daarvoor zijn de kerbstones in de tweede bocht zwart en geel geverfd. Aan de binnenkant van die knik bouwde de oud-Formule 1-coureur met behulp van de Japanse organisatie elf insectenhotels.

"Het idee is om aandacht te genereren voor dit onderwerp, vooral door de afname en het verlies van biodiversiteit", zegt de Duitser. "Biodiversiteit omvat een verscheidenheid aan soorten dieren, planten, levende organismen en bacteriën. Maar het gaat ook om verschillende ecosystemen, zoals bossen, woestijnen, de Noordpool en regenwouden. We hebben de kerbs geverfd en insectenhotels gebouwd om meer ruimte te creëren voor wilde insecten en wilde bijen. Niet voor honingbijen, die lopen geen gevaar. Dit is een kleine impact, maar verandering begint in je hoofd en daar proberen we naar te streven."

Op de vraag waarom Vettel voor Japan koos, antwoordt hij: "Ik houd van Japan. Het was wel een uitdaging, aangezien het niet om de hoek ligt. Maar ik ontving hier gedurende mijn loopbaan veel steun van de fans. Dat betekent veel. Het zou geweldig zijn als dit een soort startpunt wordt en dat er altijd naar Japan als startpunt verwezen kan worden, zodra andere locaties gaan meedoen."

Donderdagmiddag lokale tijd was het tijd voor de lancering. Vettel had alle F1-teams en -coureurs uitgenodigd. Alle rijders gingen op de uitnodiging in. De heren kregen de kans om de hotels te bekijken en om zelf een bij op een houten bord te schilderen. Het betekende veel voor hem dat iedereen kwam opdagen. "Het is geweldig om steun te krijgen van de coureurs. Het was aardig overweldigend om iedereen hier te hebben. Er kwamen zelfs teambazen. Het was een soort community. Het was tof dat nagenoeg iedereen van de partij was."

Steun vanuit F1

Het lijkt de voormalig coureur van onder meer Red Bull Racing en Ferrari geweldig als het project door meer circuits wordt opgepakt: "Maar het hangt grotendeels af van de steun vanuit F1", gaat hij verder. "Stefano (Domenicali, F1 CEO, red.) was in ieder geval heel behulpzaam. Ik heb het project in Monaco uitgelegd. Hij had er vertrouwen in dat we dit konden doen. Ik ben blij dat het gelukt is."