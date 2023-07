Foto's: Dit zijn de renovatieplannen van de Hungaroring De Hungaroring maakt zich op voor een verbouwing. De plannen zijn bekendgemaakt, de pitboxen en de tribunes worden flink onder handen genomen. Na de Hongaarse GP van 2024 worden de huidige gebouwen gesloopt, waarna onder andere de nieuwe pitboxen voor de editie van 2025 gereed moeten zijn. De planning is dat de overige werkzaamheden voor de veertigste editie van de Grand Prix van Hongarije in 2026 klaar zijn. In de onderstaande galerij is te zien hoe de nieuwe gebouwen op de Hungaroring er straks uit moeten zien.

