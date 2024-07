Foto's: De Red Bull RB17 hypercar vanuit alle hoeken

Bij het Goodwood Festival of Speed heeft Red Bull de RB17 officieel onthuld. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, Red Bull Advanced Technologies-technisch directeur Rob Gray en ontwerper Adrian Newey trokken het doek van de hypercar, die een atmosferische V10 onder de motorkap heeft die 1.200 pk levert. Met een gewicht van slechts 900 kilogram moet de RB17 een topsnelheid van boven de 350 kilometer per uur halen, terwijl de auto ook in staat moet zijn om rondetijden te rijden die in de buurt van F1-auto's komen. In totaal worden er slechts vijftig exemplaren gemaakt van de RB17.

In de fotogalerij bovenaan deze pagina kun je de creatie van Adrian Newey vanuit alle hoeken en standen bekijken.