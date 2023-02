Foto’s: Nieuwe tribune verrijst op Circuit Spa-Francorchamps

Er wordt al meer dan een jaar hard gewerkt om het circuit van Spa-Francorchamps te verbeteren. De baan heeft diverse updates gehad, onder meer om tweewielers te kunnen ontvangen en beter te voldoen aan de hedendaagse eisen van de internationale racerij. Ook aan de toeschouwers wordt gedacht. Zo werd het fangedeelte rond Raidillon onder handen genomen en verscheen daar een gloednieuwe tribune.

Ook in het gedeelte tussen La Source en Eau Rouge verschijnt een nieuwe zitgelegenheid. Hier komt plek voor meer dan 7.000 fans. Het overdekte gedeelte biedt plaats aan 4.104 toeschouwers, het onoverdekte gedeelte kan nog eens 3.130 liefhebbers huisvesten. De bouw is begin oktober gestart en vordert gestaag. De ambitie is om het nieuwe gedeelte in april af te ronden.

De Formule 1 brengt op 30 juli 2023 een bezoek aan het unieke Belgische circuit.

Verbouwing Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

