Foto's: De nieuwe RB20 F1-auto van Max Verstappen uit alle hoeken

Nadat alle negen concurrenten eerder al hun nieuwe strijdwapen voor het Formule 1-seizoen 2024 presenteerden, was het donderdag de beurt aan Red Bull Racing. De regerend wereldkampioenen toonden in de eigen fabriek in Milton Keynes tijdens een groots opgezet evenement de RB20 aan het publiek.

Wat betreft de kleurstelling is er weinig veranderd. De vertrouwde Red Bull-kleuren zijn nog altijd aanwezig en op wat details na is de livery identiek aan die van vorig jaar. Wel zijn er een paar opvallende technische noviteiten op de auto te zien. Het eerste wat opvalt zijn de gulleys op de motorkap. Mercedes had deze vorig jaar al op de auto en Red Bull heeft deze nu dus ook op de RB20 gezet. De gulleys zijn echter niet de meest in het oog springende opvallendste verandering. Dat zijn namelijk de sidepods. Terwijl Mercedes juist van het zeropod-concept is afgestapt, heeft Red Bull er juist voor gekozen om een soortgelijk ontwerp in de 2024-auto te verwerken. De inlets zijn bovendien niet meer horizontaal, maar verticaal. Ook houdt de Oostenrijkse renstal de optie open om tijdens races die bij lagere temperaturen worden verreden, helemaal geen inlets op de auto te hebben en dus echte zeropods te gebruiken.

De veelgeprezen ophangingskeuze heeft het team wel behouden. Aan de voorkant van de auto opteert Red Bull dus voor pull-rod, terwijl men aan de achterkant wederom voor push-rod is gegaan. Aangezien het team vorig jaar zeer succesvol was met deze combinatie, hebben veel concurrenten deze keuze overgenomen. McLaren deed dat halverwege 2023 al, onder andere Sauber, Aston Martin en Mercedes zijn voor dit jaar overgegaan.

Met de RB20 hoopt Red Bull de dominantie van 2023 voort te zetten. Vorig seizoen won de formatie uit Milton Keynes 21 van de 22 races. Alleen in Singapore bleef een zege uit. Daar was het Carlos Sainz in de Ferrari die aan het langste eind trok. Door de sterke prestaties werd zowel in het constructeurs- als het coureurskampioenschap (door Max Verstappen uiteraard) een recordaantal punten gehaald en was het verschil met de concurrentie nog nooit zo groot.