Foto's: De nieuwe zilveren Mercedes W13 voor het F1-seizoen 2022

De nieuwe Mercedes W13 is zoals de naam zegt de dertiende auto die het Duitse merk heeft onthuld sinds de terugkeer naar de Formule 1 in 2010. Mercedes won sinds de start van het hybride tijdperk in 2014 elk jaar de constructeurstitel en greep op vorig seizoen na ook elke keer het kampioenschap bij de rijders. Het F1-seizoen 2022 staan in het teken van hagelnieuwe technische reglementen, waarbij Red Bull Racing en Ferrari ongetwijfeld de nieuwe W13 goed gaan bestuderen. Gezien de voorgaande presentaties van de 'echte' auto's, heeft bijna elk team wel een uniek concept op de F1-auto zitten. Hoewel Mercedes de afgelopen twee F1-seizoenen met een geheel zwarte bolide reed, grijpt het merk in 2022 weer terug naar de oorspronkelijke zilveren kleur met dit keer zwarte elementen.

Let bij de nieuwe W13 vooral op het ontwerp van de sidepods met de vierkante inlaten. Het vooraanzicht toont de vier elementen op de voorvleugel, waarbij het stuk met sponsor Petronas erop heel welvend is en hoog doorloopt. De bandendeflectoren zijn anders dan die van bijvoorbeeld Ferrari, terwijl ook de brake ducts van Mercedes een stuk groter zijn. Op de engine cover lijkt Mercedes te hebben gekozen voor een kleine versie van de haaienvin, daar waar het racenummer staat.

Naast de nieuwe auto beschikt Mercedes dit seizoen met George Russell ook over een nieuwe rijder. De Brit voegt zich bij Lewis Hamilton en komt over van het team van Williams. Onbekend is Russell uiteraard niet met de werkwijze van de renstal, aangezien hij al jaren in het opleidingstraject van het team zit. In 2020 viel hij in voor een door corona besmette Hamilton tijdens de Grand Prix van Sakhir. Hamilton maakt zich op voor zijn tiende seizoen bij het team uit Brackley, waarvan werd gespeculeerd dat hij door de controverse in Abu Dhabi niet door zou gaan. "Ik heb nooit gezegd dat ik zou stoppen", liet hij weten tijdens de onthulling van de W13, waarin hij wel toegaf een lastige tijd te hebben gehad.

Laat in de comments onder het artikel weten wat jij van de nieuwe W13 vindt en wat je verwachtingen van Mercedes zijn voor het komende F1-seizoen.

Bekijk de nieuwe Mercedes W13:

