Wat direct opvalt aan de nieuwe kleurstelling is dat er gekozen is om de kleuren om te draaien. Waar de MCL60 in de reguliere livery papaya-oranje met zwarte details is, is dat nu precies andersom. Ook is de sponsornaam een stuk zichtbaarder. McLaren heeft de kleurstelling ook een bijpassende naam gegeven: Stealth Mode. De Britse renstal gaat deze kleuren niet alleen in Singapore gebruiken, maar ook tijdens de race in Japan gaan we deze livery zien.

