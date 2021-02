Foto's: Dit is de nieuwe helm van Max Verstappen

In 2019 introduceerde Verstappen voor het eerst een witte helm, iets wat sindsdien de vertrouwde kleur van de Limburger is geworden. Gedurende het seizoen – onder andere rond de Oostenrijkse GP – wordt er altijd een special uitgegeven, maar over het algemeen is dit de vaste helm van de Red Bull-coureur. “2021. Mijn derde jaar met een witte helm. Waarom zou ik iets veranderen als het goed voelt”, zei Verstappen in de onthullingsvideo van persoonlijke sponsor Carnext. “We blijven pushen om beter te worden. En hoewel de helm niet echt veranderd is, verwacht ik altijd meer.”

De helm wordt net zoals de afgelopen jaren weer geproduceerd door Schuberth, de vertrouwde helmpartner van Verstappen. Sinds 2019 rijdt Verstappen met een helm van het Duitse bedrijf. Motorsport.com publiceerde eerder een interview met Sven Krieter, de man die namens Schuberth de helmen van Verstappen prepareert. “Max is een erg aardige vent en gemakkelijk om mee te werken", zei Krieter destijds over zijn samenwerking met Verstappen. "Als iets niet honderd procent is, laat hij het me zeker weten, maar verder is hij niet zo heel veel bezig met zijn helm. Hij focust zich waarschijnlijk op andere dingen! Hij is niet zoals Michael Schumacher in de zin van dat hij snel zou klagen over dat de linkerkant anders zou aanvoelen dan de rechterkant. Als ik zijn helm aan het prepareren ben in zijn kamer, dan is hij bezig op zijn telefoon of hebben we het over hoe de helm was tijdens de laatste race. Tot dusver heb ik nog geen negatieve dingen van hem gehoord! Vorig jaar vertelde hij me na elke race dat hij heel tevreden was met zijn helm, vanwege het grotere gezichtsveld en het feit dat hij erg comfortabel zit, en dat hij blij was dat hij van helmfabrikant was veranderd. Maar de overstap zou waarschijnlijk niet hebben plaatsgevonden als zijn vorige leverancier op tijd een helm in zijn maat klaar had gehad [in 2019 werd een nieuwe helmstandaard geïntroduceerd en sommige fabrikanten hadden niet alle maten op tijd gereed].”

Eerder kwam er nog kritiek op de helmen die de AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda dragen dit seizoen. De beide exemplaren zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden. Bij Red Bull is dit geen probleem. Nieuwkomer Sergio Perez heeft een knalgeel exemplaar gepresenteerd, een design dat behoorlijk afwijkt van waar Verstappen mee gaat rijden.