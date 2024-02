Foto’s: De nieuwe Haas VF-24 F1-bolide vanuit alle hoeken

Haas staat aan de vooravond van een belangrijk jaar. De formatie kende een beroerd 2023, waarna eigenaar Gene Haas hard ingreep. Teambaas Guenther Steiner hoefde niet terug te komen en zijn rol wordt dit jaar ingevuld door Ayao Komatsu. De banden met partnerteam Ferrari zijn ook nog wat verder aangehaald, in de hoop aankomend seizoen een grotere rol te kunnen spelen. Op rijdersgebied is niets gewijzigd: de ervaren heren Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg moeten de kastanjes uit het vuur halen.

Aan de livery is niet enorm veel gewijzigd. De VF-24 is donkerder dan de voorganger, maar in de basis is de kleurstelling vergelijkbaar.