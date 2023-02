Foto's: De nieuwe Ferrari F1-bolide voor 2023 uit alle hoeken

Maandag trapten McLaren en Aston Martin de tweede helft van de teampresentaties voor het Formule 1-seizoen 2023 af. Nadat Haas F1 Team, Red Bull Racing, Williams, Alfa Romeo en AlphaTauri al het een en ander van hun nieuwe bolide hadden laten zien, toonde McLaren maandagavond eerst de MCL60. Enkele uren later was het de beurt aan Aston Martin, dat de AMR23 voorstelde aan het publiek. De achtste F1-bolide van 2023 heeft ook niet lang op zich laten wachten, want dinsdag om 11.25 uur begon Ferrari aan de presentatie van de SF-23. Dat is de bolide waarmee de Scuderia dit jaar echt om de wereldtitel moet kunnen vechten.

Video: Ferrari onthult de bolide voor het Formule 1-seizoen 2023

Want de eerste wereldtitel sinds 2008 is het uitgesproken doel voor Ferrari, zo liet CEO Benedetto Vigna eerder al optekenen. De tweede plaats die het team in 2022 behaalde, is zodoende dus niet voldoende in 2023. Het is aan Charles Leclerc en Carlos Sainz om ervoor te zorgen dat de vlag in Maranello niet alleen uit kan voor overwinningen, maar ook voor een of meerdere wereldtitels. In tegenstelling tot de afgelopen twee seizoenen werken zij niet meer samen met Mattia Binotto, die na het mislopen van de titels in 2022 is vertrokken als teambaas en technisch directeur van Ferrari. Formeel heeft het team nog altijd geen nieuwe technische topman benoemd, maar in de persoon van Frederic Vasseur is er wel al een nieuwe teambaas. De Fransman komt over van Alfa Romeo en wordt met de wereldtitel als doelstelling dus meteen in het diepe gegooid.

De gloednieuwe Ferrari SF-23 verschijnt naar alle waarschijnlijkheid later deze dinsdag al op de baan. Als onderdeel van een demo-event mag de nieuwe auto zo'n vijftien kilometer rijden op Fiorano, het testcircuit van Ferrari dat nabij de fabriek in Maranello ligt. Woensdag volgt een iets serieuzere kennismaking met de SF-23 voor Leclerc en Sainz, want de Scuderia heeft dan een filmdag belegd op het circuit van Imola. Daarna wordt de nieuwe bolide verscheept naar Bahrein, waar tussen 23 en 25 februari de enige wintertest voor de start van het F1-seizoen 2023 wordt afgewerkt.

