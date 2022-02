Foto's: De nieuwe Ferrari F1-75 vanuit alle hoeken

Ferrari is het eerste topteam dat de 'echte' auto voor het F1-seizoen 2022 heeft getoond. De F1-75 is komend jaar in handen van Charles Leclerc en Carlos Sainz en moet ervoor zorgen dat de stijgende lijn wordt voortgezet. Zoals inmiddels bekend zien de auto's er door de nieuwe technische regelgeving compleet anders uit dan we gewend waren. Naast het uiterlijk, liet Ferrari eerder al doorschemeren dat ook onderhuids het een en ander is aangepakt. Verder vallen de donkerrode en zwarte kleuren op, waarmee de Italiaanse renstal hint naar het verleden van het iconische merk.

Het is duidelijk dat Ferrari voor een agressieve aanpak gaat in zijn jacht naar de wereldtitel in 2022. Let vooral op de neus en sidepods, die toch anders zijn dan we tot nu toe gezien hebben. Het is natuurlijk nog wel even afwachten waar andere teams, op Aston Martin, Williams en McLaren na, mee komen op het Spaanse circuit van Barcelona, waar volgende week de eerste tests van start gaan. De F1-75 is en wordt komend jaar mede ontwikkeld met de spiksplinternieuwe simulator die het merk in gebruik heeft genomen. Deze geeft volgens Leclerc een nog realistischer beeld, waardoor de testcoureurs van het team tijdens Grand Prix-weekends volop door kunnen werken aan bijvoorbeeld nieuwe afstellingen.

De nieuwe Ferrari F1-75:

