Foto's: De nieuwe Aston Martin AMR24 F1-auto uit alle hoeken

Ook in de nieuwe week kunnen we weer veel nieuwe Formule 1-auto's verwachten. De beurt op maandag is aan Aston Martin, dat in de fabriek in Silverstone de AMR24 aan de wereld toonde. De auto is uiteraard weer het klassieke Brits groen, maar ook bij de Engelse renstal ontkomen we niet aan iets meer carbon.

De auto heeft een paar opvallende nieuwigheden. Zo is de achtervleugel aangepast, maar ook de neus heeft een andere configuratie. Eveneens is bekendgemaakt dat de nieuwe auto flink wat onderdelen van Mercedes heeft overgenomen. Denk daarbij aan de voor- en achterophanging, maar ook de versnellingsbak is door de Britse renstal van de Duitse concurrent gekocht.

Onder leiding van teambaas Mike Krack is de rust bij het team erg groot. Er zijn geen grote veranderingen op personeel vlak. Zo zijn coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll ook in 2024 de rijders en is technisch directeur Dan Fallows degene van wiens hand de auto komt.

De AMR24 moet het team weer naar de voorkant van de grid brengen. Begin 2023 was Aston Martin - en dan met name Fernando Alonso - de naaste belager van Red Bull Racing, waarna het later ietwat wegzakte. Uiteindelijk moest de renstal Mercedes, Ferrari en McLaren voorbij laten gaan bij de constructeurs, waardoor Aston Martin als vijfde eindigde. Dat was overigens wel een verbetering van de eigen beste prestatie, nooit eerder eindigden de Britten zo hoog.