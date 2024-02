Foto's: De nieuwe Alpine A524 F1-auto uit alle hoeken

In tegenstelling tot de eerdere teampresentaties heeft het Formule 1-team van Alpine wel de nieuwe auto voor 2024 gepresenteerd. De A524 volgt qua kleurstelling de trend die we tot nu toe meer hebben gezien, het koolstofvezel is goed zichtbaar en heel veel kleur zit er niet op. De kleuren springen er echter wel uit, het blauw en roze is goed zichtbaar en doet denken aan de eerdere F1-auto's van de formatie uit Enstone.

2024 moet voor Alpine een belangrijk jaar worden. De Franse renstal werd in 2023 nogal kleurloos zesde, kon het de top-vijf op wat uitschieters na niet moeilijk maken en had van achter ook weinig te dulden. Toenmalig teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane moesten het veld ruimen en de vice-president van Alpine Bruno Famin zwaait nu de scepter bij het F1-team. Met de A524 hopen zij de stap te kunnen zetten richting de top-vijf. Met Pierre Gasly en Esteban Ocon moet dat gebeuren, hetzelfde rijdersduo als vorig jaar. Voor beide heren is het hun laatste contractjaar, dus ook op dat gebied belooft het een spannend 2024 te worden.