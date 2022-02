Foto’s: Bekijk de nieuwe AlphaTauri AT03 vanuit alle hoeken

De ronde met teampresentaties werd op 4 februari afgetrapt door Haas F1, dat een aantal renders van de nieuwe VF-22 de wereld in slingerde. Daarna volgden afgelopen week Red Bull Racing, Aston Martin en McLaren met de onthulling van hun bolides, al koos eerstgenoemde ervoor om het bij een show car met nieuwe livery te houden. Deze week staan er maar liefst vijf presentaties op het programma en het feest werd maandag afgetrapt door AlphaTauri, het tweede Red Bull-team op de grid.

Met een korte video en een reeks foto’s werd de nieuwe AT03 voorgesteld aan het publiek. Het is de eerste F1-auto van AlphaTauri die is gebouwd rond het concept van grondeffect, wat ervoor moet zorgen dat de coureurs de auto voor hun makkelijker kunnen volgen en inhalen. Pierre Gasly en Yuki Tsunoda nemen dit jaar opnieuw plaats in de cockpits van de AlphaTauri-bolides. Afgelopen seizoen bezorgden zij de kleine Italiaanse renstal het beste jaar uit de geschiedenis door zesde te worden in het kampioenschap voor constructeurs. Dat lukte eerder in 2008, toen de renstal nog als Toro Rosso door het leven ging. Het hoogtepunt van 2021 was de podiumplaats van Gasly in Azerbeidzjan.

In de onderstaande fotoslider is de nieuwe AlphaTauri AT03 vanuit alle hoeken te zien.

AlphaTauri AT03 1 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 2 / 18 AlphaTauri AT03 3 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 4 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 5 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 6 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 7 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 8 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 detail 9 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 detail 10 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 detail 11 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 detail 12 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 detail 13 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 14 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 15 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 16 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 17 / 18 Foto door: AlphaTauri AlphaTauri AT03 18 / 18 Foto door: AlphaTauri