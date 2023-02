Foto's: De nieuwe Alfa Romeo F1-bolide voor 2023 uit alle hoeken

Drie Formule 1-teams hebben tot dusver hun seizoen afgetrapt door alvast de nieuwe kleurstelling voor 2023 te presenteren. Haas F1 Team, Red Bull Racing en Williams hielden de kaarten echter nog tegen de borst door niets van hun nieuwe strijdwapens te laten zien. Dinsdag is daar echter verandering in gekomen bij de teampresentatie van Alfa Romeo. De door de Sauber Group gerunde renstal organiseerde dinsdag om 10.00 uur hun season launch in Zürich. Daarbij onthulde het team een gloednieuwe livery met duidelijke invloeden van nieuwe titelsponsor Stake, maar tegelijkertijd heeft het team ook de nieuwe C43 gepresenteerd.

Valtteri Bottas en Zhou Guanyu nemen in 2023 opnieuw plaats in de Formule 1-bolides van Alfa Romeo. Voor beide rijders is het hun tweede seizoen in Zwitserse dienst. Zhou begint aan zijn tweede seizoen in F1, nadat hij een solide debuutseizoen afwerkte. De Chinees eindigde slechts drie keer in de punten, maar kreeg ook regelmatig te maken met technisch malheur. Dat gold overigens ook voor teamgenoot Bottas, die zijn carrière in 2023 nieuw leven inblies met zijn overstap van Mercedes naar Alfa Romeo. In de eerste helft van het seizoen scoorde de Fin op zeer regelmatige basis punten, maar een gebrek aan doorontwikkeling van de C42 betekende dat puntenfinishes in de tweede seizoenshelft schaarser werden. Desondanks leidden de resultaten van Bottas en Zhou ertoe dat Alfa Romeo zesde werd bij de constructeurs, het beste resultaat van het team sinds 2012.

Alfa Romeo heeft hiermee als vierde team een teampresentatie georganiseerd. Later deze week verschijnt de nieuwe C43 voor het eerst op de baan, want vrijdag werkt het team in Barcelona een filmdag af met de auto. Op zaterdag staat vervolgens de volgende teampresentatie op het programma. Dan is het de beurt aan AlphaTauri, dat net als zusterteam Red Bull naar New York afreist voor de onthulling van de nieuwe livery. Dat doet de renstal tijdens de New York Fashion Week met een evenement dat om 23.30 uur Nederlandse tijd van start gaat.

Alfa Romeo C43 1 / 11 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 2 / 11 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 3 / 11 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 4 / 11 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C43, cockpit 5 / 11 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C43, detail 6 / 11 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C43, detail 7 / 11 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C43, detail 8 / 11 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C43, detail 9 / 11 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C43, detail 10 / 11 Foto door: Alfa Romeo Alfa Romeo C43, detail 11 / 11 Foto door: Alfa Romeo