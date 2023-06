Foto's: Teams hebben motorhomes weer meegenomen naar F1 Spanje

Eigenlijk wilde de Formule 1 het Europese seizoen twee weken geleden aftrappen op Imola, maar de race in Italië kon wegens noodweer en overstromingen niet plaatsvinden. Afgelopen week werd in Monaco alsnog de eerste race in Europa verreden. Daar zorgde de beperkte ruimte ervoor dat de teams niet hun gebruikelijke hospitality's en motorhomes mee konden nemen. Dit weekeinde is daar wel ruimschoots de ruimte voor op het Circuit de Barcelona-Catalunya en dus hebben de F1-teams uitgepakt door hun indrukwekkende mobiele gebouwen op te bouwen in de paddock. De hospitality's zijn binnen enkele dagen op te bouwen en af te breken, zijn voorzien van alle benodigde luxe en worden om meerdere redenen gebruikt. Zo gebruiken de teams deze gebouwen onder meer voor de catering en het ontvangen van gasten. Daarnaast hebben de teamleiding en de coureurs hun eigen ruimte in deze gebouwen.

In de onderstaande fotogalerij zijn de motorhomes van de Formule 1-teams voor 2023 te zien.

De hospitality van Alpine 1 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De hospitality van Williams 2 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De hospitality van Aston Martin 3 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het motorhome van AlphaTauri 4 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het motorhome van McLaren 5 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De hospitality van Mercedes 6 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het motorhome van Red Bull Racing 7 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het Energy Station van Red Bull en AlphaTauri 8 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De hospitality van Ferrari 9 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De hospitality van Ferrari 10 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het motorhome van Ferrari 11 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De motorhomes van Ferrari en Red Bull 12 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het motorhome van de FIA 13 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het motorhome van Ferrari 14 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het motorhome van Mercedes 15 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De hospitality van de FIA 16 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het motorhome van Alpine 17 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het motorhome van McLaren 18 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het motorhome van Alpine 19 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De hospitality van de Formule 1 20 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het motorhome van Sauber 21 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De motorhomes van Aston Martin en Haas 22 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De motorhomes van Aston Martin en Haas 23 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het motorhome van Williams 24 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het motorhome van AlphaTauri 25 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De hospitality van Haas 26 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De hospitality van Aston Martin 27 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De hospitality van Haas 28 / 28 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images