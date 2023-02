Foto's: De Mercedes W14 van Hamilton en Russell uit alle hoeken

Tussen 2014 en 2021 kende Mercedes een niet eerder vertoonde succesreeks in de Formule 1 door vijftien van de zestien kampioenschappen te winnen. De overgang naar nieuwe technische reglementen werd echter niet zo goed verteerd door de in Brackley gevestigde renstal. Met name het concept met grondeffect bleek een hoofdpijndossier voor het team, dat zeker in het eerste deel van 2022 in extreme mate kampte met porpoising en bouncing. Toen Mercedes dat later in het seizoen onder controle kreeg, bleek de W14 nog altijd niet een bolide die zich in de strijd om het kampioenschap kon mengen. De auto met de unieke sidepods had veel luchtweerstand, met als gevolg dat er veel werd verloren op de rechte stukken.

Dat is een probleem dat Mercedes heeft willen aanpakken met de F1-bolide voor 2023, die het team dinsdag heeft onthuld in Silverstone. De W14 moet de renstal weer in staat stellen om mee te doen in de strijd om de overwinningen en wereldtitels. In die strijd moet de Duitse fabrikant het dit jaar wel stellen zonder hoofdstrateeg James Vowles, die Mercedes deze winter heeft verlaten om als teambaas aan de slag te gaan bij Williams. Verder zijn er geen grote personele wijzigingen bij het team, waar Toto Wolff nog altijd aan het roer staat. Ook de invulling van de racezitjes is onveranderd gebleven. Zo begint Lewis Hamilton aan zijn elfde seizoen in dienst van Mercedes, waarin hij gaat jagen op zijn achtste wereldtitel. Voor het tweede jaar op rij is George Russell zijn teamgenoot. De jonge Brit won vorig jaar zijn eerste race en hoopt in 2023 vaker te kunnen winnen.

In de onderstaande fotoslider is de nieuwe Mercedes W14 vanuit alle hoeken en standen te zien. Later vandaag komt de auto meteen ook voor het eerst in actie tijdens een shakedown in Silverstone. Na de onthulling van het nieuwe strijdwapen van Russell en Hamilton staat er nog maar één presentatie op het programma. Dat is die van Alpine, die de nieuwe A523 donderdag om 21.00 uur uit de doeken doet. Daarna gaan alle teams toewerken naar de driedaagse F1-test in Bahrein, die tussen 23 en 25 februari wordt gehouden. Tussen 3 en 5 maart wordt aldaar ook de eerste race gereden.

Mercedes W14 1 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 2 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 3 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 4 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 5 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 6 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 7 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 8 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 9 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 10 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 11 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 12 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 13 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 14 / 15 Foto door: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 15 / 15 Foto door: Mercedes AMG