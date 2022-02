Foto's: Maak kennis met de Alpine A522 van Alonso en Ocon

Alpine hoopt met de A522 de stijgende lijn, die het met name in de slotfase van het F1-seizoen 2021 liet zien, door te trekken in 2022. De wisselvallige start begin 2021 werd uiteindelijk omgebogen, met als hoogtepunt de overwinning van Esteban Ocon in de Hongaarse Grand Prix. De echt constantere Grands Prix kwamen richting het einde, waarbij Fernando Alonso een podiumplek scoorde in Qatar en Esteban Ocon nipt het ereschavot misliep op het Jeddah Corniche Circuit.

Voor 2022 heeft Alpine heeft aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd. Marcin Budkowski vertrok als 'executive director' en ook Alain Prost zien we komend seizoen niet meer terug als adviseur. Ook de technische afdeling is op de schop gegaan. Met de van Aston Martin overgekomen Otmar Szafnauer heeft het team wel een nieuwe teambaas. Daarnaast heeft Alpine met waterbedrijf BWT ook een nieuwe titelsponsor aan de haak geslagen, dit verklaart dan ook de roze elementen op de nieuwe F1-auto. De nieuwe A522 wordt komend seizoen wederom bestuurd door tweevoudig Spaanse wereldkampioen Fernando Alonso en inmiddels enkelvoudig Grand Prix-winnaar Esteban Ocon.

Let met name op het design van de sidepods, dat weer heel anders is dan we bij andere F1-teams hebben gezien. Op de nauwe sidepods zien we vervolgens koelsleuven, die er logischerwijs voor moeten zorgen dat de temperatuur niet al te hoog oploopt. Alpine kiest aan de voorzijde ook voor het maximale van 4 elementen op de voorvleugel. De getoonde auto heeft verder een push rod-voorwielophanging en een pull rod-achterwielophanging. Hoewel Alpine het seizoen grotendeels rijdt met deze kleurstelling, vangt het de eerste twee Grands Prix aan met een nagenoeg roze livery.

De nieuwe Alpine A522:

