Foto’s: Laatste voorbereidingen aan F1-circuit in Miami in volle gang Over enkele weken is het zo ver: de eerste Formule 1 Grand Prix van Miami uit de historie. Momenteel worden de puntjes op de i gezet om het semi-stratencircuit in gereedheid te brengen.

Door: Casper Bekking Op 8 mei staat de Grand Prix van Miami op het programma. De Formule 1 reist voor de eerste maal af naar de Amerikaanse stad. Het belooft een mooi spektakel te worden op het gloednieuwe circuit rondom het Hard Rock Stadium van de Miami Dolphins. Er wordt al maanden gewerkt aan het complex, de faciliteiten en de tribunes. Momenteel worden de puntjes op de i gezet. Langzaam maar zeker worden de contouren van het snelle circuit in de Amerikaanse stad zichtbaar. De baanafzetting wordt geplaatst, evenals de veiligheidshekken. Het pitcomplex is zo goed als gereed, waardoor de teams tijdig hun intrek kunnen nemen in de pitboxen. Ook de faciliteiten voor de bezoekers worden in gereedheid gebracht. De meeste tribunes zijn reeds geplaatst. Toch moet er nog wel wat gebeuren voordat de Formule 1-coureurs er over een kleine maand hun rondjes maken. Motorsport.com nam een kijkje en bracht de stand van zaken in beeld. Het F1-circuit van Miami 1 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 2 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 3 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 4 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 5 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 6 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 7 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 8 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 9 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 10 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 11 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 12 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 13 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 14 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 15 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 16 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 17 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 18 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 19 / 20 Foto door: Charles Bradley Het F1-circuit van Miami 20 / 20 Foto door: Charles Bradley