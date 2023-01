Foto's: De kleurstelling van de nieuwe Haas F1-bolide voor 2023 uit alle hoeken

Haas zal het Formule 1-seizoen 2023 wellicht met ander gevoel ingaan dan andere jaren. Met een nieuwe titelsponsor, het Amerikaanse MoneyGram, heeft de renstal genoeg financiële middelen om richting het budgetplafond te gaan. Daarnaast is Nico Hülkenberg aangetrokken als vervanger van de naar Mercedes vertrokken Mick Schumacher. Hülkenberg heeft drie F1-seizoenen aan de kant gestaan, maar maakt in 2023 zijn fulltime comeback. De Duitser heeft een schat aan ervaring opgebouwd door zijn eerdere avonturen bij onder meer Williams, Force India en Renault. Met hem en Kevin Magnussen wil Haas doorstoten naar de top van het middenveld.

Dit alles gaat Haas proberen met de VF-23, die ten opzichte van zijn voorgangers qua kleuren niet heel erg is veranderd. Uiteraard is het logo van MoneyGram groot op de auto geplakt en bevat de nieuwe wagen meer zwart op achterzijde van de wagen. De voorkant is grotendeels gelijk gebleven aan de auto van 2022. De echte VF-23 wordt hoogstwaarschijnlijk pas in Bahrein voor het eerst getoond, waar eind februari de eerste en enige wintertest plaatsvindt. Wel komt de nieuwe bolide op 11 februari op Silverstone al in actie voor een filmdag. Haas wil dolgraag beter presteren dan in 2022. Toen viel het raceteam na een veelbelovende eerste seizoenshelft terug in de pikorde, met een achtste plek als eindresultaat.

Het eerstvolgende team dat de nieuwe bolide toont, is Red Bull Racing. Max Verstappen en ploegmaat Sergio Perez reizen komende vrijdag af naar de Amerikaanse stad New York. Geruchten gaan dat de Britse formatie een samenwerking aankondigt met het Amerikaanse merk Ford.

