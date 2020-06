In beeld: Zo verliep de filmdag van Red Bull op Silverstone

“Het weer is goed en het voelt erg goed om weer terug in de auto te zijn”, laat Albon in een korte reactie weten. “Het voelt wel een beetje vreemd, als ik eerlijk ben.”

Max Verstappen was niet bij de filmdag van Red Bull aanwezig. Dit kan te maken hebben met de strenge quarantaine-maatregelen die het Verenigd Koninkrijk heeft ingesteld. Iedereen die het land binnenkomt, moet namelijk eerst veertien dagen in zelfisolatie.

Bekijk hieronder foto's van de filmdag: