Foto's: De Ferrari F1 SF-24 vanuit alle hoeken

De tweede presentatieweek begon met de onthulling van de AMR24 van het Formule 1-team van Aston Martin Racing, dinsdag kwam Ferrari met haar strijdwapen voor 2024. Met de SF-24 hopen de Italianen mee te doen voor de prijzen en het vorig jaar oppermachtige Red Bull Racing moeilijk te maken.

Het mag geen verrassing zijn dat de nieuwe bolide weer grotendeels rood is. Opvallend is wel dat de SF-24 wat gele en witte accenten heeft. Zo zijn de startnummers in het wit en is er een gele omlijning aangebracht. Ook zijn de gele accenten op de sidepods en de voorvleugel goed zichtbaar. Het doet qua kleurstelling denken aan de Hypercar van de Italiaanse renstal, waarmee ze in het WEC rijden en vorig jaar de 24 uur van Le Mans wonnen.

De schijnwerpers zijn deze winterstop veel op Ferrari gericht geweest. De formatie uit Maranello haalde een enorme stunt uit met het aantrekken van meervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die na komend seizoen Mercedes verruilt voor een Italiaans avontuur. Voor Carlos Sainz was het minder goed nieuws: hij moet na drie jaar Ferrari verlaten. Aan interesse in de Spanjaard is overigens geen gebrek. Meerdere renstallen - waaronder Mercedes en Sauber - worden aan hem gelinkt. Charles Leclerc tekende daarentegen bij. Hij ligt de komende seizoenen vast bij de Scuderia.

Vorig seizoen verliep niet geheel naar wens voor Ferrari, maar helemaal ontevreden waren ze niet. Achter het dominante Red Bull kaapte Ferrari met Sainz de enige niet-Red Bull-zege weg door in Singapore met een goede tactische race de concurrentie te snel af te zijn. Ook behield de renstal relatief de rust, wat ook toe te schrijven is aan de komst van teambaas Frederic Vasseur. Het viel echter wel zwaar tegen dat ondanks een sterke eindsprint de tweede plaats in het constructeurskampioenschap aan de neus voorbij ging. Mercedes had onderaan de streep drie punten meer dan Ferrari. Komend jaar is het doel duidelijk: Mercedes verslaan en Red Bull het een stuk moeilijker maken.