Foto's: F1-organisatie Las Vegas zet puntjes op de i in gokstad

De eerste geluiden van de terugkeer van de Grand Prix van Las Vegas waren er in 2016 en niet veel later liet Liberty Media zelf weten graag een nachtrace in de gokstad te willen. In 2023 krijgt de commerciële rechtenhouder van de Formule 1 haar zin. Volgend weekend racen er twintig F1-coureurs over de Strip in Las Vegas.

In beeld komen de beroemdste hotels en casino's. De hype rond de voorlaatste Grand Prix van 2023 is groot. Het is tevens de derde Grand Prix in Amerika dit jaar, wat bevestigt dat F1 meer dan ooit voet aan de grond heeft in de Verenigde Staten, iets dat lange tijd ondenkbaar was. Het Las Vegas Street Circuit is 6,201 kilometer lang en op zondag racen de rijders vijftig keer over de befaamde Strip. Het is tevens de 1100e race van het officiële wereldkampioenschap Formule 1. Op dit moment zet de organisatie van de GP, F1 zelf, de laatste puntjes op de i. Dit betekent bijvoorbeeld de laatste hand leggen aan de tribunes, het optuigen van de paddock en veel andere zaken.

Bekijk hier de foto's van laatste voorbereidingen voor het raceweekend in Nevada.