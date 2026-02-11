Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Audi verrast tijdens F1-test Bahrein met radicale sidepods

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Audi verrast tijdens F1-test Bahrein met radicale sidepods

F1-wintertest Bahrein live: Verstappen bovenaan na ochtendsessie

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-wintertest Bahrein live: Verstappen bovenaan na ochtendsessie

Max Verstappen snelste in ochtendsessie eerste F1-testdag Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen snelste in ochtendsessie eerste F1-testdag Bahrein

Williams: Andere F1-teams boos om Mercedes-motor, maar FIA moet dit juist belonen

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
Williams: Andere F1-teams boos om Mercedes-motor, maar FIA moet dit juist belonen

Mir ziet MotoGP-rijdersmarkt 2027 vroeg bewegen: "Dat is riskant"

MotoGP
MotoGP
Mir ziet MotoGP-rijdersmarkt 2027 vroeg bewegen: "Dat is riskant"

Foto's: F1-auto's 2026 met definitieve livery in actie in Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Foto's: F1-auto's 2026 met definitieve livery in actie in Bahrein

Stroll: "Als Russell met 30 seconden wint, klaagt hij niet meer"

Formule 1
Formule 1
Stroll: "Als Russell met 30 seconden wint, klaagt hij niet meer"

Cadillac F1-motorprogramma 'loopt voor op schema', team mikt op 2029

Formule 1
Formule 1
Cadillac launch
Cadillac F1-motorprogramma 'loopt voor op schema', team mikt op 2029
Galerij
Formule 1 Wintertest Bahrein I

Foto's: F1-auto's 2026 met definitieve livery in actie in Bahrein

Alle Formule 1-teams hebben de kleurstelling voor het seizoen 2026 onthuld en hebben hun auto's voor de wintertest in Bahrein dan ook voorzien van deze kleuren.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Oscar Piastri, McLaren

Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
George Russell, Mercedes

Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Carlos Sainz, Williams

Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Franco Colapinto, Alpine

Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
12

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Audi verrast tijdens F1-test Bahrein met radicale sidepods

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Audi verrast tijdens F1-test Bahrein met radicale sidepods

F1-wintertest Bahrein live: Verstappen bovenaan na ochtendsessie

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-wintertest Bahrein live: Verstappen bovenaan na ochtendsessie

Max Verstappen snelste in ochtendsessie eerste F1-testdag Bahrein

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen snelste in ochtendsessie eerste F1-testdag Bahrein

Williams: Andere F1-teams boos om Mercedes-motor, maar FIA moet dit juist belonen

Formule 1
F1 Formule 1
McLaren launch
Williams: Andere F1-teams boos om Mercedes-motor, maar FIA moet dit juist belonen
Vorig artikel Stroll: "Als Russell met 30 seconden wint, klaagt hij niet meer"
Volgend artikel F1-wintertest Bahrein live: Verstappen bovenaan na ochtendsessie

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Mir ziet MotoGP-rijdersmarkt 2027 vroeg bewegen: "Dat is riskant"

MotoGP
MotoGP
Mir ziet MotoGP-rijdersmarkt 2027 vroeg bewegen: "Dat is riskant"

Welke coureurs vergezellen Max Verstappen op eerste dag F1-wintertest Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Welke coureurs vergezellen Max Verstappen op eerste dag F1-wintertest Bahrein?

Ducati looft nieuwe mentaliteit Bagnaia: "Doet me denken aan 2024"

MotoGP
MotoGP
Ducati looft nieuwe mentaliteit Bagnaia: "Doet me denken aan 2024"