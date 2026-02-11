Foto's: F1-auto's 2026 met definitieve livery in actie in Bahrein
Alle Formule 1-teams hebben de kleurstelling voor het seizoen 2026 onthuld en hebben hun auto's voor de wintertest in Bahrein dan ook voorzien van deze kleuren.
Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Foto's: De definitieve livery's van F1-auto's voor 2026 in actie
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Audi verrast tijdens F1-test Bahrein met radicale sidepods
F1-wintertest Bahrein live: Verstappen bovenaan na ochtendsessie
Max Verstappen snelste in ochtendsessie eerste F1-testdag Bahrein
Williams: Andere F1-teams boos om Mercedes-motor, maar FIA moet dit juist belonen
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties