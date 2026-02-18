Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 Wintertest Bahrein II

Foto's: De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

Bekijk hier de mooiste foto's van de eerste dag van de tweede Formule 1-wintertest van 2026 op het Bahrain International Circuit.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Alexander Albon, Williams

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team met Flavy Barla

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Stella, McLaren

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Alexander Albon, Williams

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Alexander Albon, Williams

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Alexander Albon, Williams

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
