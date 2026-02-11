Overslaan naar hoofdinhoud

Galerij
Formule 1 Wintertest Bahrein I

Foto's: De eerste dag van de F1-wintertest in Bahrein in beeld

Bekijk hier de mooiste foto's van de eerste dag van de eerste Formule 1-wintertest van 2026 op het Bahrain International Circuit.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Charles Leclerc, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine, Sergio Perez, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Alexander Albon, Williams

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De Formule 1-wintertest in Bahrein in foto's
Norris snelste op eerste F1-testdag Bahrein, Verstappen rijdt tweede tijd
Hamilton over wissel van race-engineer: "Zeer lastige beslissing"

