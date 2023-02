Red Bull Racing heeft de afgelopen weken er alles aan gedaan om zo veel mogelijk onder de radar te blijven. De teampresentatie in New York bleek niet veel meer dan een RB18 met een miniem aangepaste kleurstelling. Vervolgens vond achter gesloten deuren een shakedown plaats, maar ook hier werden geen beelden van naar buiten gebracht.

Het tijd van verstoppertje spelen is nu echt voorbij. Alle teams zijn afgereisd naar het Bahrain International Circuit, waar deze week de driedaagse wintertest plaatsvindt. Daar verscheen de RB19 voor het eerst in vol ornaat ten tonele. Onze Formule 1-verslaggever Adam Cooper was er als de kippen bij toen de nieuwe wagen door de pitstraat werd geduwd voorafgaand aan de wintertest.

De nieuwe wagen beschikt over flink aangepaste aerodynamica, met duidelijke veranderingen aan de vorm van de neus, sidepods en motorkap waaronder de airbox. De neus beschikt over een bredere punt, maar blijft net als de RB18 verbonden aan de tweede flap van de voorvleugel. De sidepods en motorkap zijn in lijn met de auto van 2022 maar verder verfijnd. Het bodywork beschikt over een diepere undercut. De vloer is daarentegen flink op de schop gegaan, met enkele interessante flapjes langs de rand.

Het team gaat met de RB19 op jacht naar een nieuwe wereldtitel. Ondanks de dominantie in 2022 heeft de formatie er echter geen gemakkelijke winter op zitten. Het team kreeg te maken met de gevolgen van de sanctie voor de overtreding van het budgetplafond in 2021. Dat hield in dat er 10 procent minder tijd aan aero-testing besteed mocht worden. Hoewel de concurrentie meermaals heeft benadrukt dat de gevolgen daarvan minimaal zullen zijn, houdt Red Bull Racing vol de gevolgen flink te gaan voelen. Christian Horner zei tijdens de teampresentatie al: "We doen ons best met de middelen die we hebben. Het team heeft zich moeten aanpassen aan de handicap die we hebben. Ze hebben dat geweldig gedaan. Is het voldoende? Dat zien we om te beginnen in Bahrein. Het is zeker een significante handicap waar we het gehele jaar last van hebben."

Max Verstappen krijgt de eer om de eerste officiële kilometers te maken tijdens de eerste dag van de wintertest.

Bekijk hieronder de foto’s.

Red Bull Racing RB19, vloer 1 / 15 Foto door: Adam Cooper Red Bull Racing RB19, detail zijkant 2 / 15 Foto door: Adam Cooper Red Bull Racing RB19, vloer 3 / 15 Foto door: Adam Cooper Red Bull Racing RB19, vloer 4 / 15 Foto door: Adam Cooper Red Bull Racing RB19, vloer 5 / 15 Foto door: Adam Cooper Red Bull Racing RB19, voorvleugel 6 / 15 Foto door: Adam Cooper Red Bull Racing RB19, voorvleugel 7 / 15 Foto door: Adam Cooper Red Bull Racing RB19, voorvleugel 8 / 15 Foto door: Adam Cooper Red Bull Racing RB19, vloer 9 / 15 Foto door: Adam Cooper Red Bull Racing RB19, voorvleugel 10 / 15 Foto door: Adam Cooper Red Bull Racing RB19 11 / 15 Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 12 / 15 Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 13 / 15 Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 14 / 15 Foto door: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 15 / 15 Foto door: Giorgio Piola