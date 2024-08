Foto's: Dit zijn de nieuwe pitboxen voor de Formule 1 in Zandvoort

Het circuit van Zandvoort is in sportief opzicht klaar voor het vervolg van het Formule 1-seizoen deze week. Het is onder meer te zien aan zes nieuwe pitboxen die bij de editie van dit jaar aan het einde van de pitstraat prijken. Na de race van 2021 is aan de organisatie gevraagd om de pitstraat 'als het ware uit elkaar te trekken'. Het kwam na opmerkingen van onder meer Carlos Sainz over de ruimte tussen de verschillende pitstopplekken. Met name bij het wegrijden na een bandenwissel zou meer ruimte wenselijk zijn, waardoor de FIA idealiter iets meer marge zag. Circuit Zandvoort en de Dutch Grand Prix hebben er inmiddels gehoor aan gegeven door extra pitboxen te bouwen richting de Tarzanbocht.

"Na de allereerste race kwam de wens om de pitstraat te verlengen, dus niet breder te maken, maar puur te verlengen zodat de stopafstand tussen de auto’s groter zou worden. Daarmee was het idee dat we ons ook zouden voorbereiden op een elfde team, al zit dat elfde team er voorlopig niet in. Maar we zijn er in ieder geval klaar voor", laat circuitdirecteur Robert van Overdijk aan Motorsport.com weten. "Dit was eigenlijk de enige opmerking na race 1. Het mooie – en dat kunnen we nu met een glimlach en een knipoog zeggen – is dat de FIA aangaf ‘stel dat het een keer een regenrace wordt, dan kan het gevaarlijk worden in de pitstraat'. In jaar drie kregen we een regenrace en volgens mij hebben we geen noemenswaardige incidenten gehad. Maar het is prima dat het nu is gebeurd, al is het wel goed wij het op onze eigen manier konden doen. Prima dat we de faciliteiten blijven optimaliseren voor de Dutch Grand Prix, maar het moet multifunctioneel te gebruiken zijn."

Met die laatste woorden gaat Van Overdijk in op het speciale ontwerp van de pitboxen. Zo is er buiten de Formule 1-weekenden om gewoon glas te zien (zie daarvoor de foto bovenaan het artikel). Het nieuwe, strakke gebouw oogt niet meteen als de huisvesting van zes nieuwe pitboxen, maar achter het glas zitten roldeuren en wel degelijk pitboxen. "Het betekent dat we die zes boxen één keer per jaar ook echt als pitboxen gebruiken tijdens het Formule 1-weekend. De rest van het jaar worden ze als congresruimte ingezet. We zitten hier nu in het oude Bernie’s Bar met een schitterende lounge erbij. Tijdens de Dutch Grand Prix is dat één van de allermooiste locaties op het circuit, maar voor de rest van het jaar zetten we dit in voor de zakelijke markt. Dat is de manier waarop we kijken naar het steeds verder uitbouwen van dit bedrijf. Ik heb altijd gezegd ‘iedere locatie die we bijbouwen vanwege de katalysator Dutch Grand Prix is mooi, maar we streven wel naar multifunctioneel gebruik'."

De pitboxen zijn, zoals in de onderstaande fotoslider te zien is, klaar voor de editie van 2024. "De FIA is ook volledig op de hoogte gehouden van wat we hebben gebouwd. Ze hebben meegekeken bij de maatvoering en de manier waarop we alles hebben gemaakt, dus je doet alles in samenspraak. Uiteindelijk is pitboxen bouwen vrij rechttoe rechtaan, dus de boxen zijn helemaal klaar voor de Dutch Grand Prix."

In beeld: De extra pitboxen voor de F1 Dutch Grand Prix in Zandvoort