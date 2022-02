Foto’s: Dit is de Red Bull RB18 van Verstappen en Perez Red Bull Racing heeft woensdagmiddag in Milton Keynes het nieuwe strijdwapen van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez onthuld. We zetten alle foto’s van de ietwat mysterieus in beeld gebrachte wagen op een rij.