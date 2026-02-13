Overslaan naar hoofdinhoud

Galerij
Formule 1 Wintertest Bahrein I

Foto's: De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in beeld

Bekijk hier de mooiste foto's van de derde dag van de Formule 1-wintertest op het Bahrain International Circuit.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
George Russell, Mercedes

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Flavio Briatore, Alpine

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Jonathan Wheatley, Audi F1-team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
