Foto's: De nieuwe Sauber C44 uit alle hoeken

Het is voor Sauber een belangrijk jaar. In 2023 kon de Zwitserse renstal geen potten breken en werd het slechts negende bij de constructeurs. Alleen Haas F1 Team deed het nog beroerder. Het moet volgens iedereen bij de formatie uit Hinwill beter en met het sponsorgeld van Stake hoopt men een stap vooruit te zetten. Om de ambities kracht bij te zetten is er gekozen voor een wel heel opvallende kleurstelling. Een nagenoeg zwarte bolide met groene accenten werd door de coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou onthuld.

Vrijdag mogen de rijders de nieuwe bolide aan de tand voelen, want dan rijden zij hun shakedown op het circuit van Barcelona.