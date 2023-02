Red Bull Racing presenteert vrijdag in de Classic Car Club in New York een nieuwe livery voor het aankomende Formule 1-seizoen. Terwijl de presentatie van de wagen op zich liet wachten, publiceerde het team alvast foto’s van de nieuwe outfits die F1-wereldkampioen Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez dit seizoen zullen dragen.

Zo is onder meer te zien dat EA Sports een van de nieuwe sponsoren van Verstappen is. Het logo van de game-ontwikkelaar is te zien op de voorkant van zijn helm. Jumbo is gestopt met bijna alle sponsoring in de auto- en motorsport, maar gaat in iets kleinere vorm wel door met het sponsoren van Verstappen. Ook is F1-rechtenhouder Viaplay weer zichtbaar op de helm van Verstappen, de coureur sloot vorig jaar een overeenkomst met de streamingdienst.

De foto’s zijn hieronder te zien:

Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 18 Foto door: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 18 Foto door: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing 12 / 18 Foto door: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing 18 / 18 Foto door: Red Bull Content Pool