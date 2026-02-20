Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 Wintertest Bahrein II

Foto's: De laatste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

Bekijk hier de mooiste foto's van de laatste dag van de tweede Formule 1-wintertest van 2026 op het Bahrain International Circuit.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Mattia Binotto, Audi F1 Team

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Mattia Binotto, Audi F1 Team

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lawrence Stroll, Aston Martin

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De laatste testdag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in foto's
39

