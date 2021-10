Foto's: Ricciardo stuurt NASCAR-bolide Earnhardt over COTA

Als kind was Daniel Ricciardo groot fan van NASCAR-legende Dale Earnhardt Senior. De zevenvoudig kampioen van de hoogste NASCAR-divisie reed met het startnummer 3 en was voor de McLaren-coureur de inspiratie om ook met dat nummer te gaan racen. Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, besloot eerder dit jaar dan ook een weddenschap af te sluiten met zijn rijder: als Ricciardo op het podium zou eindigen in 2021, kreeg hij een ritje in de Chevrolet Monte Carlo NASCAR-bolide van Earnhardt uit 1984. Brown heeft die auto namelijk in zijn wagenpark.

Ricciardo won op Monza en mocht zich dus gaan verheugen op het rijden in de bolide van zijn idool. Op de zaterdagochtend in Austin ging zijn droom in vervulling. Brown loste zijn belofte in en dus gaf de Australiër de inmiddels 37 jaar oude bolide de sporen op het Circuit of the Americas. Ricciardo stapte met een grote grijns in de auto en trakteerde het aanwezige publiek niet alleen op de brullende V8, maar ook op enkele donuts in de eerste bocht.

Foto's: Ricciardo in actie in de NASCAR-bolide van Earnhardt

Daniel Ricciardo, McLaren, met de Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 1 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, rijdt in de Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 2 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, in de 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 3 / 11 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, in de 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 4 / 11 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, in de 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 5 / 11 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, in de 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 6 / 11 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, in de 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 7 / 11 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, in de 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 8 / 11 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR 9 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Wrangler Dale Earnhardt Chevrolet NASCAR 10 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren, 1984 Dale Earnhardt Wrangler Chevrolet Monte Carlo NASCAR 11 / 11 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images