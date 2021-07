FOTO'S: Ricciardo in actie met Senna's McLaren MP4/5B

Voor Daniel Ricciardo is de overstap afgelopen winter van Renault naar McLaren nog niet een al te gelukkige te noemen. Waar teamgenoot Lando Norris de top tien finishes aaneenrijgt, daar is de Australiër nog steeds aan het worstelen met de MCL35M.

Maar één van de voordelen van een baan als coureur bij McLaren is dat je je dagelijks kunt verlekkeren aan bijna zestig jaar Formule 1-geschiedenis en af en toe zelfs de kans krijgt om er een rondje mee te gummen.

De Australiër liet het zich geen twee keer zeggen toen hij zaterdag tijdens het Goodwood Festival of Speed achter het stuur van Ayrton Senna's legendarische MP4/5B uit 1990 mocht kruipen. “Het is gek”, zei Ricciardo na een eerste rustige rit. “Ik kan de onderkant van de voorbanden zien, ik kan alles om heen zien. In de huidige auto’s zien we de neus [van de auto] niet eens. Alles aan de hele rij-ervaring is anders, maar het is echt zo cool.”

Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 1 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 2 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 3 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 4 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 5 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 6 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 7 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren-Honda MP4/5B 8 / 8 Foto door: Carl Bingham / Motorsport Images

Wimbledon

Ricciardo vermaakte zich een paar dagen geleden al met oud-voetballer Frank Lampard op de tribunes van Wimbledon. Ricciardo is in Groot-Brittannië voor de Britse Grand Prix die volgende week wordt verreden.