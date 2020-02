Foto's: Het circuit an sich is klaar voor Formule 1 in Zandvoort

Circuitdirecteur Robert van Overdijk liet vanuit Barcelona al weten dat de baan volledig is geasfalteerd. In de wekelijkse media-update van Circuit Zandvoort worden deze woorden ondersteund met nieuw beeldmateriaal. Zo is goed te zien dat de volledige omloop, inclusief beide kombochten en de pitlane, is gedekt met een toplaag. Voor die kombochten heeft bouwpartner VolkerWessels overigens gebruik gemaakt van 'the FlyingDutch', een naam die men aan het speciale asfaltmengsel heeft meegegeven.

De baan an sich is na deze asfaltwerkzaamheden dus klaar. Maar daarmee is al het werk voorafgaand aan de Dutch Grand Prix nog zeker niet achter de rug. In de resterende weken moet men immers alle faciliteiten op peil brengen. Dit geldt onder meer voor de verlengde pitboxen. Ook op dat vlak heeft men getuige de onderstaande beelden weer significante stappen gezet.

Foto's: Het vernieuwde Circuit Zandvoort in beeld (Chris Schotanus/Essay Produkties)