Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling
Een dag na de onthulling van de livery is Cadillac voor het eerst de baan opgegaan met de F1-auto van komend seizoen. Plaats van handeling: het Bahrain International Circuit.
Foto door: Cadillac Communications
Nadat Cadillac afgelopen nacht tijdens de Super Bowl zijn asymmetrische kleurstelling voor het Formule 1-seizoen 2026 onthulde, hebben Sergio Pérez en Valtteri Bottas maandag op het circuit van Bahrein de eerste meters met die livery gereden.
Valtteri Bottas, Cadillac
Foto door: Cadillac Communications
Sergio Perez, Cadillac
Foto door: Cadillac Communications
Twee dagen voor de start van de testdagen in Bahrein werkte Cadillac op het circuit van Sakhir een als filmdag geregistreerde shakedown af. Daarbij kwamen meteen beide vaste coureurs in actie: Pérez en Bottas zorgden ervoor dat de auto in zijn nieuwe kleuren zijn circuitdebuut maakte. "Gisteren en vandaag waren opnieuw een belangrijke stap op weg naar de Formule 1 voor dit team", zei de Mexicaan. "De presentatie van ons design was voor iedereen die erbij betrokken was een bijzonder moment, omdat het heeft laten zien hoeveel werk er wordt verzet om bij onze entree in de sport meteen tot het uiterste te gaan."
Sergio Perez, Cadillac
Foto door: Cadillac Communications
Sergio Perez, Cadillac
Foto door: Cadillac Communications
"We krijgen nu de kans om dat momentum mee te nemen naar de tests in Bahrein, terwijl we steeds meer ontdekken wat er in de auto zit. Ik weet dat onze fans ons zullen steunen wanneer we in deze kleuren aan de start verschijnen en onze gezamenlijke reis voortzetten", aldus Pérez.
Ook teamgenoot Valtteri Bottas is enthousiast: "Eerst de onthulling tijdens de Super Bowl en daarna vrijwel direct de eerste kilometers op de baan – dit is een indrukwekkende manier om aan ons eerste seizoen te beginnen", benadrukte hij. "Alles voelt nu heel echt, het is geweldig om te zien hoe al het harde werk tot leven komt. Het team heeft fantastisch werk geleverd met het ontwerp van de allereerste Cadillac Formule 1-auto."
Vanaf woensdag staat voor de elf teams de eerste week van de wintertests in Bahrein op het programma. Van woensdag tot en met vrijdag wordt er gereden. Ook daar zal de nieuwe kleurstelling te zien zijn, nadat Cadillac tijdens een eerdere shakedown in Barcelona nog met een zwarte testlivery reed. "We richten ons er nu volledig op om tijdens de tests elke ronde te benutten om het pakket te begrijpen", keek Bottas alvast vooruit. "We willen in de best mogelijke positie zijn om in Melbourne meteen vol aan te vallen. Ik kan niet wachten tot de fans de auto op de baan zien en ben er trots op het team richting de eerste race te vertegenwoordigen."
