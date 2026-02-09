Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Formule 1
Formule 1
Cadillac launch
Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

MotoGP
MotoGP
Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing

Foto's: McLaren onthult vernieuwde papaja-livery voor F1 2026

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
Foto's: McLaren onthult vernieuwde papaja-livery voor F1 2026

Wereldkampioen McLaren presenteert nieuwe F1-bolide Norris en Piastri

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
Wereldkampioen McLaren presenteert nieuwe F1-bolide Norris en Piastri

De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026

Formule 1
Formule 1
De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026

Weerbericht F1-test Bahrein: Ondanks Saharastof volop ruimte voor zon

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Weerbericht F1-test Bahrein: Ondanks Saharastof volop ruimte voor zon

Onzekerheid over WEC-toekomst Alpine: "Merk wordt niet geschrapt"

Le Mans
Le Mans
Onzekerheid over WEC-toekomst Alpine: "Merk wordt niet geschrapt"
Formule 1 Cadillac launch

Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Een dag na de onthulling van de livery is Cadillac voor het eerst de baan opgegaan met de F1-auto van komend seizoen. Plaats van handeling: het Bahrain International Circuit.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Sergio Perez, Cadillac

Foto door: Cadillac Communications

Nadat Cadillac afgelopen nacht tijdens de Super Bowl zijn asymmetrische kleurstelling voor het Formule 1-seizoen 2026 onthulde, hebben Sergio Pérez en Valtteri Bottas maandag op het circuit van Bahrein de eerste meters met die livery gereden. 

Valtteri Bottas, Cadillac

Valtteri Bottas, Cadillac

Foto door: Cadillac Communications

Sergio Perez, Cadillac

Sergio Perez, Cadillac

Foto door: Cadillac Communications

Twee dagen voor de start van de testdagen in Bahrein werkte Cadillac op het circuit van Sakhir een als filmdag geregistreerde shakedown af. Daarbij kwamen meteen beide vaste coureurs in actie: Pérez en Bottas zorgden ervoor dat de auto in zijn nieuwe kleuren zijn circuitdebuut maakte. "Gisteren en vandaag waren opnieuw een belangrijke stap op weg naar de Formule 1 voor dit team", zei de Mexicaan. "De presentatie van ons design was voor iedereen die erbij betrokken was een bijzonder moment, omdat het heeft laten zien hoeveel werk er wordt verzet om bij onze entree in de sport meteen tot het uiterste te gaan."

Sergio Perez, Cadillac

Sergio Perez, Cadillac

Foto door: Cadillac Communications

Sergio Perez, Cadillac

Sergio Perez, Cadillac

Foto door: Cadillac Communications

"We krijgen nu de kans om dat momentum mee te nemen naar de tests in Bahrein, terwijl we steeds meer ontdekken wat er in de auto zit. Ik weet dat onze fans ons zullen steunen wanneer we in deze kleuren aan de start verschijnen en onze gezamenlijke reis voortzetten", aldus Pérez.

Ook teamgenoot Valtteri Bottas is enthousiast: "Eerst de onthulling tijdens de Super Bowl en daarna vrijwel direct de eerste kilometers op de baan – dit is een indrukwekkende manier om aan ons eerste seizoen te beginnen", benadrukte hij. "Alles voelt nu heel echt, het is geweldig om te zien hoe al het harde werk tot leven komt. Het team heeft fantastisch werk geleverd met het ontwerp van de allereerste Cadillac Formule 1-auto."

Vanaf woensdag staat voor de elf teams de eerste week van de wintertests in Bahrein op het programma. Van woensdag tot en met vrijdag wordt er gereden. Ook daar zal de nieuwe kleurstelling te zien zijn, nadat Cadillac tijdens een eerdere shakedown in Barcelona nog met een zwarte testlivery reed. "We richten ons er nu volledig op om tijdens de tests elke ronde te benutten om het pakket te begrijpen", keek Bottas alvast vooruit. "We willen in de best mogelijke positie zijn om in Melbourne meteen vol aan te vallen. Ik kan niet wachten tot de fans de auto op de baan zien en ben er trots op het team richting de eerste race te vertegenwoordigen."

Bekijk ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Formule 1
F1 Formule 1
Cadillac launch
Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

MotoGP
MGP MotoGP
Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing

Foto's: McLaren onthult vernieuwde papaja-livery voor F1 2026

Formule 1
F1 Formule 1
McLaren launch
Foto's: McLaren onthult vernieuwde papaja-livery voor F1 2026
Vorig artikel Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Wereldkampioen McLaren presenteert nieuwe F1-bolide Norris en Piastri

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
Wereldkampioen McLaren presenteert nieuwe F1-bolide Norris en Piastri

McLaren en Aston Martin onthullen F1-livery's: hoe laat en waar te volgen?

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
McLaren en Aston Martin onthullen F1-livery's: hoe laat en waar te volgen?

Pérez over nieuwe F1-regels: "Jaartje sabbatical bleek nuttig"

Formule 1
Formule 1
Pérez over nieuwe F1-regels: "Jaartje sabbatical bleek nuttig"
Meer van
Sergio Pérez

Cadillac onthult unieke F1-livery voor seizoen 2026 tijdens Super Bowl

Formule 1
Formule 1
Cadillac launch
Cadillac onthult unieke F1-livery voor seizoen 2026 tijdens Super Bowl

Lachende gezichten bij Cadillac, maar: "Een berg te beklimmen"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Lachende gezichten bij Cadillac, maar: "Een berg te beklimmen"

Lowdon: "Cadillac profiteert nu al van ervaring Pérez en Bottas"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Lowdon: "Cadillac profiteert nu al van ervaring Pérez en Bottas"
Meer van
Cadillac-Ferrari

Problemen Cadillac F1 deren Pérez niet: "Juist goed"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Problemen Cadillac F1 deren Pérez niet: "Juist goed"

Bottas trekt voorzichtige conclusies na eerste meters met F1-auto Cadillac

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Bottas trekt voorzichtige conclusies na eerste meters met F1-auto Cadillac

Cadillac deelt voornaamste doel in debuutjaar Formule 1

Formule 1
Formule 1
Cadillac deelt voornaamste doel in debuutjaar Formule 1