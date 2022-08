VIDEO: Audi toont showmodel van nieuwe F1-wagen

Na maanden van geruchten over de mogelijke entree van Audi was er vrijdag eindelijk witte rook. Op het circuit van Spa-Francorchamps werd bekendgemaakt dat het merk in 2026 met een eigen krachtbron debuteert in de Formule 1. Audi koopt zich dan bij een bestaand team in, maar daarover werden vrijdag nog geen uitspraken gedaan. Naar verluidt wordt dat Sauber. De Zwitserse operatie is nu nog actief met Alfa Romeo, maar Audi zou een meerderheidsbelang van 75 procent in het bedrijf nemen.

Om de presentatie van Audi toch nog enigszins concreet te maken, is alvast een showmodel van de Formule 1 in de kenmerkende livery van het Duitse merk gestoken. Bekijk de video bovenaan de pagina, of de foto's hieronder.

