Foto's: De Aston Martin AMR23 uit alle hoeken

Aston Martin nam afgelopen seizoen afscheid van Sebastian Vettel, maar kreeg er met Fernando Alonso een andere voormalig wereldkampioen voor terug. De 41-jarige coureur uit Oviedo heeft Alpine verlaten om nog eens voor een rijkelijk salaris een poging te doen succes te boeken. De routinier is bijzonder gemotiveerd en gelooft heilig in het project waar Lawrence Stroll en de zijnen mee bezig zijn.

Aston Martin was maandag het zevende Formule 1-team dat het doek van de nieuwe wagen trok, de AMR23 was ook fysiek aanwezig bij de presentatie. Het is een flinke verandering ten opzichte van de AMR22. Het team maakte bij de ontwikkeling van die wagen een aantal conceptuele keuzes die niet lekker uitpakten. Dat werd gedurende het seizoen nog wel hersteld, maar de AMR23 is voor 95 procent nieuw.

Dinsdag is de volgende F1-presentatie. Ferrari onthult dan de SF-23 van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

