Foto's: De nieuwe Alpine F1-bolide voor 2023 uit alle hoeken

In drie weken tijd hebben alle Formule 1-teams kleur bekend in de aanloop naar de start van het nieuwe seizoen. Haas F1 Team trapte de reeks presentaties eind januari af door beelden van de nieuwe livery te delen en in de weken daarna volgden de rest van de teams, waarbij steeds vaker ook de nieuwe bolide aan het publiek werd getoond. Dat laatste is ook het geval bij Alpine, dat donderdagavond als tiende en laatste team de nieuwe auto en nieuwe livery onthulde. De kleurstelling van de A523 komt in grote lijnen overeen met die van de A522 van vorig jaar, maar de bolide zelf is op diverse fronten behoorlijk aangepakt.

Dat alles heeft Alpine gedaan in de hoop dat het team in 2023 weer een stap in de richting de top van de Formule 1 kan zetten. Vorig jaar werd de renstal nog vierde bij de constructeurs na een spannende strijd met McLaren, maar Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes bleven ver buiten bereik. Bovendien kampten Esteban Ocon en Fernando Alonso regelmatig met technisch malheur. De gebrekkige betrouwbaarheid heeft de Franse renstal afgelopen winter aangepakt en Ocon hoopt daar de vruchten van te plukken. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar uit Frankrijk begint aan zijn vierde seizoen in dienst van Alpine en krijgt, net als in 2021, een nieuwe teamgenoot aan zijn zijde. Alonso is namelijk verkast naar Aston Martin en hij wordt vervangen door Pierre Gasly, die daarmee zorgt voor een volledig Franse line-up. Met de A523 moeten zij ervoor zorgen dat het gat met de drie topteams weer iets gedicht wordt, terwijl de concurrenten uit de middenmoot op afstand worden gezet. De nieuwe bolide is in de onderstaande fotoslider te bekijken.

Met de onthulling van de A523 zit de reeks van tien teampresentaties erop. Alle teams en coureurs gaan nu langzaam toewerken naar de start van het seizoen, die tussen 3 en 5 maart plaatsvindt in Bahrein. De eilandstaat in het Midden-Oosten is tussen 23 en 25 februari ook de gastheer van de enige wintertest in de aanloop naar de seizoensstart.

Alpine A523 1 / 5 Foto door: Alpine Esteban Ocon, Alpine, Pierre Gasly, Alpine 2 / 5 Foto door: Alpine Alpine A523 3 / 5 Foto door: Alpine Alpine A523 4 / 5 Foto door: Alpine Alpine A523 5 / 5 Foto door: Alpine